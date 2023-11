La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, attendue jeudi en Chine

(Répétition titre) PEKIN, 22 novembre (Reuters) - La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est attendue de jeudi à vendredi en Chine pour participer à l'invitation de son homologue chinois à un "dialogue de haut niveau sur les échanges entre les peuples", a annoncé mercredi le ministère chinois des Affaires étrangères. Catherine Colonna s'entretiendra également avec le Premier ministre Li Qiang, a précisé Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, pendant une conférence de presse. (Reportage de Liz Lee, version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)