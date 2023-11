La cheffe de la diplomatie française attendue jeudi en Chine

La cheffe de la diplomatie française attendue jeudi en Chine













Crédit photo © Reuters

PEKIN/PARIS (Reuters) - La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, se rend de jeudi à vendredi en Chine pour participer à l'invitation de son homologue chinois à une session du "dialogue de haut niveau sur les échanges humains", ont annoncé mercredi les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Catherine Colonna co-présidera avec son homologue Wang Yi la sixième session de ce mécanisme instauré par les présidents français et chinois lors de la première visite d'Etat de Xi Jinping en France en mars 2014, indique le Quai d'Orsay. Il s'agira de la première rencontre de ce genre depuis octobre 2019, sur l'élan de la visite d'Emmanuel Macron à Pékin en avril dernier, précise le communiqué. Selon le Quai d'Orsay, plusieurs accords vont être signés à propos de "projets concrets" dans des domaines couverts par ce "dialogue sur les échanges humains", comme l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, la culture, la santé, le sport, le tourisme et la gastronomie, la jeunesse et les droits des femmes. Les sujets de coopération bilatérale et les grands enjeux internationaux - COP28 sur le climat, conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza notamment - figureront également à l'ordre du jour du déplacement de la cheffe de la diplomatie française à Pékin, selon ses services. Catherine Colonna sera reçue à cette occasion par le Premier ministre chinois Li Qiang, ont fait savoir le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Nao Ning, et le Quai d'Orsay. (Liz Lee à Pékin et Tangi Salaün à Paris, édité par Nicolas Delame et Blandine Hénault)