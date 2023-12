La Chambre des représentants US vote l'ouverture d'une enquête en destitution contre Biden

par Moira Warburton et Katharine Jackson WASHINGTON, 13 décembre (Reuters) - La Chambre américaine des représentants a voté mercredi en faveur de l'ouverture d'une enquête en vue d'un éventuel procès en destitution ("impeachment") du président démocrate Joe Biden. La Chambre, contrôlée par les républicains, a voté à 221 voix pour et 212 voix contre en faveur de l'enquête, qui vise à déterminer si Joe Biden a tiré un avantage financier des affaires de son fils Hunter Biden à l'étranger à l'époque où il était vice-président de Barack Obama, entre 2009 et 2017. La Maison blanche a estimé que l'enquête ne se reposait sur aucun fait et qu'elle était motivée politiquement. Joe Biden prépare sa campagne en vue de l'élection présidentielle de 2024, lors de laquelle il pourrait affronter son prédécesseur à la Maison blanche, Donald Trump, lui-même visé par deux tentatives de destitution en 2019 et 2021. Si la Chambre des représentants devait voter l'impeachment au terme de l'enquête, ce qui n'est pas certain vu que le Parti républicain n'y dispose que d'une majorité de 222 contre 212 sièges, un procès en destitution se tiendrait alors devant le Sénat, où les deux-tiers des voix sont requis pour mettre fin au mandat du président. Un objectif semblant inaccessible alors que chacun des deux partis dispose de 50 sièges à la chambre haute. Cela pourrait toutefois aider les républicains à mettre en avant leurs allégations de corruption pendant une grande partie de la campagne électorale de 2024. (Reportage Susan Heavey, Katharine Jackson, Moira Warburton, David Morgan, Rami Ayyub, Makini Brice et Jarrett Renshaw, rédigé par Andy Sullivan; version française Camille Raynaud)