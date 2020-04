La CGT appelle à faire grève dans la grande distribution

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La CGT a appelé lundi à une grève généralisée dans les activités de commerce et de services à partir de mercredi pour dénoncer le manque de protection des salariés face à l'épidémie de coronavirus.

"Nous constatons que beaucoup d’enseignes de la grande distribution, de la sécurité privée et aéroportuaire, de la logistique, des services après-vente, des services à la personne (...) ne respectent pas les règles sanitaires, mettant en danger les salariés et le public avec qui ils sont en contact au quotidien", peut-on lire dans un communiqué de la Fédération commerce et services de la CGT.

"La Fédération annonce que pour protéger les salariés, leur entourage et les personnes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur travail, elle appelle à la grève dès le mercredi 8 avril jusqu’à l’obtention de mesures suffisantes pour assurer une réelle sécurité des salariés dans leurs enseignes", précise l'organisation syndicale.

La CGT dénonce depuis le début du confinement les conditions de travail des salariés de la grande distribution, amenés à travailler, sans masque jusqu'à récemment, pour assurer l'approvisionnement alimentaire en France.

Elle réclame notamment la fermeture dans les supermarchés des rayons de produits non essentiels à la survie de la nation. Elle souhaite également que des masques soient mis à disposition de l'ensemble du personnel et que des gels hydroalcooliques soient installés dans les entrées de magasins pour permettre aux clients de se laver les mains.

Le syndicat recense pour l'instant neuf décès liés au coronavirus dans le secteur, ainsi que 1.097 cas de contamination suspectés et 876 cas avérés. Ces chiffres n'ont pas été confirmés les autorités.

(Caroline Pailliez, édité par Gwénaëlle Barzic)