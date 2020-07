La CFDT et FO exhortent Jean Castex à ne pas rouvrir dans l'immédiat le chantier des retraites

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La CFDT et Force ouvrière ont exhorté jeudi Jean Castex à ne pas rouvrir le chantier des retraites à l'été ou à l'automne, un chantier qui risquerait, selon eux, de "polluer" la question de la relance économique, alors que se profile une crise majeure en France liée à l'épidémie de coronavirus.

Le nouveau Premier ministre reçoit jeudi et vendredi l'ensemble des partenaires sociaux pour évoquer le plan de relance de l'économie, le chantier des retraites - qu'il a promis de rouvrir - la réforme de l'assurance chômage ou encore le chantier de l'autonomie.

"Sur les retraites, la CFDT a dit que ce n'était clairement pas le sujet de l'été ou le sujet de l'automne. La CFDT est attachée à un système universel des retraites. La CFDT ne s'est jamais désintéressée de la question de l'équilibre des retraites, mais clairement, la priorité aujourd'hui, c'est l'emploi", a dit son secrétaire général, Laurent Berger, à l'issue de sa rencontre avec Jean Castex.

Ce sujet risque, selon lui, de "venir polluer la question de la relance économique et sociale et la question de la préservation et du développement de l'emploi", sur lesquelles il aimerait ouvrir une concertation. Il souhaite par ailleurs que le plan de relance soit annoncé fin août, début septembre.

Il a précisé que si le gouvernement ouvrait des concertations sur les retraites durant l'été ou l'automne, le premier syndicat de France ne "s'investirait pas vraiment".

Pour son homologue de Force ouvrière, Yves Veyrier, le gouvernement devrait avant tout donner "la priorité à la protection de la santé de la population des salariés", car rien ne garantie encore que la France ne vivra pas un "rebond de l'épidémie cet automne ou cet hiver".

UN BESOIN DE FINANCEMENT À PRÈS DE EUR30 MILLIARDS EN 2020

Jean Castex a déclaré mercredi devant l'Assemblée nationale qu'il ne renoncerait pas au chantier des retraites. Il compte séparer "la réforme de fond", qui vise à mettre en place un système universel, de la question financière des régimes, mis à mal par la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. et

Selon les dernières projections du Conseil d'orientation des retraites (COR), le solde du régime de retraites va se dégrader dans des proportions considérables en 2020 en raison de la chute drastique des recettes liée à l'arrêt complet de certains pans de l'économie pendant les mois de confinement.

Le besoin de financement est estimé à 29,4 milliards d'euros en 2020, soit 25,2 milliards d'euros de plus que ce qui avait été anticipé avant la crise.

Pour Yves Veyrier, il n'est pas question d'ouvrir des concertations qui amèneraient à termes à un décalage de l'âge de départ à la retraite, aujourd'hui lié au nombre d'années de cotisations.

"Les 25 milliards d'euros, on peut les trouver autrement", dit-il en expliquant que le gouvernement pourrait par exemple rediriger les aides aux entreprises les moins efficaces vers les retraites pour combler le déficit.

Il précise par ailleurs que le régime complémentaire du privé, Agirc-Arrco, dispose de réserves pour l'instant suffisamment conséquentes pour passer au travers de cette crise.

Le Premier ministre devrait organiser une réunion multilatérale la semaine prochaine, probablement le 17 juillet prochain, pour définir la méthode sur les différents sujets évoqués, ont fait savoir Laurent Berger et Yves Veyrier.

(Caroline Pailliez, édité par Henri-Pierre André)