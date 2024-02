La Cédéao lève des sanctions prises contre le Niger après le coup d'Etat

La Cédéao lève des sanctions prises contre le Niger après le coup d'Etat













par Felix Onuah ABUJA, 24 février (Reuters) - La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a annoncé samedi la levée de la plupart des sanctions imposées au Niger après le coup d'Etat militaire de juillet dernier, citant des raisons humanitaires. Durant des discussions à huis clos, la Cédéao a décidé de lever la plupart des sanctions, notamment la fermeture des frontières, le gel des avoirs de la banque centrale et de l'État, ainsi que la suspension des transactions commerciales, avec effet immédiat. Cette décision a été prise pour des raisons humanitaires, a dit la Cédéao, mais elle sera perçue comme un geste d'apaisement alors que l'organisation tente de persuader le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, dirigés par des juntes militaires, de ne pas la quitter. A lire aussi... Elle a demandé aux trois pays de reconsidérer leur décision au vu des avantages dont bénéficient les États membres. Elle a également levé certaines sanctions à l'encontre de la Guinée qui, sans vouloir quitter la Cédéao, ne s'est pas engagée à respecter un calendrier de retour à un régime démocratique. Certaines sanctions ciblées et politiques contre le Niger sont restées en place, a déclaré le président de la Commission de la Cédéao, Omar Touray, sans donner de détails. (Rédigé par Alessandra Prentice ; version française Kate Entringer)