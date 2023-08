La Cédéao a arrêté une date pour une possible intervention militaire au Niger

ACCRA (Reuters) - La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) est convenue d'une date pour une possible intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger si les efforts diplomatiques échouent, a déclaré vendredi un haut responsable. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'organisation, Abdel-Fatau Musah, n'a toutefois pas indiqué la date qui avait été arrêtée. "Nous sommes prêts à (intervenir) dès que l'ordre en sera donné", a-t-il dit à l'issue d'une réunion de deux jours des chefs d'état-major du bloc régional organisée à Accra, la capitale du Ghana. "Le Jour J a été fixé." "Nous sommes déjà convenus de ce qui serait nécessaire et avons soigné les moindres détails de l'intervention", a indiqué Abdel-Fatau Musah, soulignant que la Cédéao cherchait toujours à dialoguer de manière pacifique avec la junte. "Nous préparons toujours, en ce moment même, une mission de médiation (au Niger), nous n'avons donc fermé aucune porte." La plupart des membres de la Cédéao sont prêts à participer à la force d'intervention, à l'exception des pays dirigés par des juntes militaires - le Mali, le Burkina Faso et la Guinée - et du Cap-Vert, a déclaré jeudi un responsable de l'organisation. Les chefs d'état-major ont refusé de dire combien de soldats seraient déployés ou de fournir d'autres détails. Toute intervention déstabiliserait encore la région du Sahel, en proie depuis des années à une insurrection islamiste. (Reportage Anait Miridzhanian et Alexander Winning, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)