La CE veut une solution négociée avec les USA sur le litige Airbus-Boeing

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne a pris acte jeudi de la décision des Etats-Unis de s'abstenir d'imposer de nouveaux tarifs douaniers, sans franchir un nouveau pas dans le cadre du litige sur les subventions à Airbus et Boeing et a fait part de sa volonté de négocier pour mettre fin à ce contentieux.

"La Commission prend note de la décision des Etats-Unis de ne pas exacerber le différend en cours en augmentant les tarifs douaniers sur les produits européens", a déclaré un porte-parole de l'exécutif européen.

Dans le sillage de cette décision, les deux parties devraient intensifier leurs efforts en vue de parvenir à une solution négociée, a ajouté ce porte-parole, une issue d'autant plus nécessaire que le secteur aéronautique a été lourdement affecté par les répercussions de la pandémie de COVID-19.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi le maintien des droits de douane supplémentaires de 15% pour l'aéronautique et de 25% pour tous les autres produits européens dans le cadre du litige sur les subventions aéronautiques qui oppose Washington et les Européens depuis plus de 15 ans.

