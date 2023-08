La CE valide une subvention de 1,5 MdE dans le taïwanais ProLogium

La CE valide une subvention de 1,5 MdE dans le taïwanais ProLogium













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Commission européenne a annoncé jeudi avoir autorisé le gouvernement français à subventionner à hauteur de 1,5 milliard d'euros la recherche et le développement d'une nouvelle génération de batteries par le taïwanais ProLogium. Le groupe ProLogium va implanter à Dunkerque sa première gigafactory de batteries électriques solides à l'étranger. L'aide prendra la forme d'une subvention directe d'un montant maximal de 1,5 milliard d'euros qui couvrira le projet de recherche et développement de ProLogium jusqu'à la fin de 2029, a indiqué la Commission dans un communiqué. Le site de ProLogium sera la quatrième giga-usine implantée dans le nord de la France. Il devrait démarrer sa production fin 2026-début 2027, selon le déroulement du processus de consultation, et créer à terme 3.000 emplois directs et 9.000 emplois indirects. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)