La CE va proposer aux gouvernements européens de fixer leurs propres objectifs budgétaires pour 2024













BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne devrait proposer mercredi aux gouvernements de l'Union européenne de fixer leurs propres objectifs de réduction de la dette lorsqu'ils prépareront leurs projets de budget pour 2024, a déclaré un responsable européen. La Commission publiera mercredi ses orientations en matière de politique budgétaire pour 2024 afin d'aider à coordonner les politiques budgétaires des 27 Etats membres, alors que la Banque centrale européenne s'efforce de réduire une inflation record. Jusqu'à la pandémie de COVID-19, en 2020, chaque Etat dont la dette dépasse 60% du produit intérieur brut (PIB) était tenu de réduire chaque année d'un vingtième l'écart entre ce plafond et son ratio dette/PIB. Cette règle a toutefois été suspendue lors de la pandémie, puis, de nouveau, en 2022, en raison du choc économique provoqué par l'invasion russe de l'Ukraine. Les grandes différences de niveau d'endettement entre les pays rendent aujourd'hui irréaliste une application uniforme des règles communes dans l'ensemble de l'Union. Les règles s'appliquant à tous devraient néanmoins être de nouveau appliquées en 2024. Les gouvernements de l'UE souhaitent toutefois les voir évoluer afin qu'elles reflètent les défis que représentent la hausse de l'endettement public et les besoins en investissements, nécessaires après la pandémie de coronavirus et pour lutter contre le changement climatique. La Commission devrait proposer que les Etats fixent, pour l'instant, leurs propres objectifs, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée plus tard dans l'année, a dit un responsable européen au fait de la question. (Reportage Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud)