La CE recommande la levée des contrôles aux frontières intérieures au 15 juin

Crédit photo © Reuters

PARIS/BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne (CE) a recommandé jeudi aux Etats membres de l'espace Schengen de lever les contrôles à leurs frontières intérieures d'ici au 15 juin mais de prolonger au moins jusqu'au 30 juin les restrictions temporaires sur les déplacements non-essentiels à destination de l'Union européenne.

L'exécutif bruxellois justifie son refus d'une levée généralisée des restrictions sur les voyages par la situation sanitaire qui reste critique dans certains pays tiers.

"Les restrictions devraient être levées pour des pays sélectionnés conjointement par les Etats membres sur la base d'une série de principes et de critères objectifs", indique la Commission dans un communiqué, citant "la situation sanitaire, la capacité à mettre en oeuvre des mesures de contrôle lors des déplacements et des considérations liées à la réciprocité".

Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, a souligné que "le secteur des voyages internationaux est crucial pour le tourisme et l'activité économique, de même que pour les liens familiaux et amicaux".

"Même si nous devons tous rester prudents, le moment est venu d'engager les préparatifs concrets d'une levée des restrictions avec les pays présentant une situation sanitaire similaire à celle de l'UE et d'une reprise du traitement des visa", a-t-elle ajouté.

La commission propose de lever les restrictions sur les voyageurs en provenance des Balkans occidentaux (Croatie, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et la Serbie).

Ylva Johansson n'a pas souhaité citer d'autres pays.

"Cela doit être fait étape par étape. Je pense donc que cette liste s'allongera, peut-être pas au jour le jour mais au moins peut-être de semaine en semaine", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

D'après la proposition de la Commission, l'autorisation d'entrer dans l'espace Schengen sera basée sur le lieu de résidence du voyageur et non sa nationalité et aucune mesure de quarantaine ne lui sera imposée à son arrivée.

(Philip Blenkinsop, version française Henri-Pierre André et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)