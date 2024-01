La CE propose un "frein d'urgence" sur les importations agricoles ukrainiennes

La CE propose un "frein d'urgence" sur les importations agricoles ukrainiennes













BRUXELLES, 31 janvier (Reuters) - La Commission européenne a proposé mercredi plusieurs mesures pour tenter d'apaiser la colère du monde agricole en Europe, dont l'instauration d'un "frein d'urgence" sur les importations de certains produits agricoles en provenance d'Ukraine. L'exécutif européen souhaite prolonger d'un an, jusqu'à juin 2025, la suspension des droits de douane et des quotas sur les exportations agricoles ukrainiennes et moldaves vers l'UE mais envisage des mesures de sauvegarde, dont la possibilité pour les Etats membres de limiter temporairement les importations de volailles, d'oeufs et de sucre en provenance d'Ukraine. Les avantages commerciaux accordés par l'UE à l'Ukraine au nom de la solidarité avec Kyiv face à l'invasion russe sont dénoncés par les agriculteurs de l'UE, français notamment, comme une concurrence déloyale. (Philip Blenkinsop, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)