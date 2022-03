La CE aura mandat pour des achats communs d'énergie, dit Macron

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants des Vingt-Sept réunis jeudi et vendredi à Bruxelles ont donné mandat à la Commission européenne pour faire de l'achat commun de produits énergétiques et réfléchir à une meilleure dissociation des tarifs du gaz et de l'électricité afin d'atténuer la flambée des prix de l'énergie, a déclaré vendredi Emmanuel Macron.

"L'achat groupé, la capacité à définir ensemble des contrats longs est le meilleur instrument pour faire baisser le prix de notre gaz", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Au-delà des mesures à court terme tels qu'un plafonnement des tarifs, il faut "réussir à faire rebaisser les prix de marché", a estimé Emmanuel Macron.

Dans ce but, a-t-il ajouté, "nous devons diversifier nos approvisionnements et trouver des mécanismes" pour jouer sur la capacité de l'UE à mieux négocier les contrats, "parce qu'on est gros", et des mécanismes d'intervention de marché.

"Le mécanisme le plus fort qu'on peut avoir, c'est l'achat conjoint", a-t-il souligné, "parce qu'il nous permet de peser".

"C'est cela qui doit nous permettre de faire baisser dans la durée les prix, ajouté à des négociations avec des partenaires qui partagent nos valeurs", a poursuivi Emmanuel Macron, citant l'exemple de la Norvège.

"Ce ne sont pas les gouvernements qui signent ces contrats, mais les entreprises. Par contre, nous avons tous acté d'un accord politique pour que la Commission européenne puisse faire ce travail", a-t-il précisé.

Réagissant aux propos du président russe Vladimir Poutine demandant que les pays "inamicaux" payent en roubles les livraisons de gaz russe, Emmanuel Macron a estimé qu'il s'agissait d'une "formidable occasion de remettre tous les contrats européens sur la table", tout en ajoutant que les "textes signés sont clairs : c'est interdit".

"Ce n'est pas possible de faire ce qui est demandé, ce n'est pas contractuel", a-t-il souligné.

(Reportage John Irish, Bertrand Boucey, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)