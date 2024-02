La CE approuve sous conditions une coentreprise entre Orange et MásMóvil en Espagne

La CE approuve sous conditions une coentreprise entre Orange et MásMóvil en Espagne













20 février (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mardi avoir approuvé la création en Espagne d'une coentreprise entre les opérateurs télécoms français Orange et MásMóvil. Cette opération est conditionnée au respect total par les deux entreprises des remèdes qu'elles ont proposé à Bruxelles pour obtenir la validation de l'accord de fusion, ajoute la Commission dans un communiqué. En raison des risques pour la concurrence et les prix identifiés par les autorités européennes, les deux sociétés devront notamment renforcer un autre opérateur existant sur le marché espagnol, Digi, en lui cédant plusieurs fréquences pour lui permettre de développer son propre réseau de téléphonie mobile et en concluant avec lui un accord d'itinérance des données, précise-t-elle. Dans un communiqué distinct, Orange indique que la création de la coentreprise devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre de cette année. (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)