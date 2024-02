La cause de la mort de Navalny "pas encore déterminée"

MOSCOU (Reuters) - La cause de la mort d'Alexeï Navalny n'a pas encore été déterminée, ont fait savoir les enquêteurs russes à la mère de l'opposant politique russe, selon une porte-parole de ce dernier. Ancien avocat âgé de 47 ans, Alexeï Navalny a perdu connaissance avant de décéder, vendredi, après une promenade dans la colonie pénitentiaire "Polar Wolf" de Kharp, établissement situé à environ 1.900 km au nord-est de Moscou où il purgeait une peine de 30 ans de prison selon les autorités pénitentiaires. La mère d'Alexeï Navalny a été informée samedi que l'opposant russe avait succombé à "syndrome de mort subite" et qu'une enquête devait être menée avant la remise du corps du défunt à sa famille, a fait savoir son entourage. Kira Yarmyrsh, la porte-parole d'Alexeï Navalny, a indiqué que la mère et l'avocat de l'opposant politique ont appris que l'enquête sur la cause de la mort avait été prolongée. A lire aussi... "La cause de la mort est indéterminée", a déclaré Kira Yarmyrsh, accusant les autorités russes de mentir. La mère et les avocats d'Alexeï Navalny n'ont pas pu accéder à la morgue lundi où le corps de l'ancien avocat a été déposé selon les autorités, a-t-elle ajouté. "A la question de savoir si le corps d'Alexeï était là, l'équipe n'a pas répondu", a ajouté Kira Yarmyrsh. Dans un message vidéo lundi, la femme d'Alexeï Navalny, Yulia Navalnaya, a déclaré qu'elle poursuivrait le travail de son mari et lutterait pour une Russie libre. "Vladimir Poutine a tué mon mari", a déclaré Yulia Navalnaya, accusant les autorités russes d'avoir caché son corps. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que l'enquête sur la mort d'Alexeï Navalny était en cours et qu'elle était menée conformément à la législation russe. Interrogé sur la façon dont Vladimir Poutine avait réagi à l'annonce du décès d'Alexeï Navalny, il a dit "ne rien avoir à ajouter". Les réactions de la communauté internationale se sont multipliées depuis l'annonce du décès du principal opposant de Vladimir Poutine, un mois avant l'élection présidentielle russe. Les proches d'Alexeï Navalny mettent en cause le régime russe. Yulia Navalnaya participe lundi à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour honorer la mémoire d'Alexeï Navalny. Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borell, a annoncé lundi que l'UE allait prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. "Nous devons envoyer un message de soutien à l'opposition russe", a-t-il dit. "Sur les deux fronts, politique et militaire, nous devons donc continuer à soutenir l'Ukraine et le peuple russe qui souhaite vivre en liberté". Lundi, Dmitri Peskov a estimé que les réactions "franchement odieuses" des pays occidentaux à la mort d'Alexeï Navalny étaient inacceptables. (Reportage de Reuters; avec la contribution de Piotr Lipinski à Bruxelles, version française Zhifan Liu et Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)