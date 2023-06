La capitalisation d'Apple repasse à plus de 3.000 mds de dollars

La capitalisation d'Apple repasse à plus de 3.000 mds de dollars













30 juin (Reuters) - La capitalisation boursière d'Apple a de nouveau franchi la barre des 3.000 milliards de dollars (2.749,3 milliards d'euros) vendredi, les investisseurs comptant sur la capacité du géant américain à accroître son chiffre d'affaires tout en explorant de nouveaux marchés comme la réalité virtuelle. L'action du fabricant de l'iPhone, l'entreprise la mieux valorisée au monde, est en hausse de 1,58% à 192,59 dollars dans les premiers échanges à Wall Street. Depuis le début d'année, elle a pris environ 48%, contre 15,4% pour l'indice S&P-500. Les valeurs technologiques ont le vent en poupe avec l'engouement des investisseurs pour l'intelligence artificielle et la perspective d'une modération de la Réserve fédérale dans son resserrement monétaire. Apple avait brièvement atteint les 3.000 milliards de capitalisation en janvier 2022. Quatre autres entreprises américaines ont une valorisation supérieure à 1.000 milliards de dollars: Alphabet, Microsoft, Amazon et Nvidia. (Tiyashi Datta à Bangalore, Laetitia Volga pour la version française , édité par Blandine Hénault)