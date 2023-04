La capacité des compagnies aériennes sera limitée jusqu'en 2025

DUBLIN (Reuters) - La capacité mondiale des compagnies aériennes sera plus faible que prévu cette année et restera limitée jusqu'en 2025 au moins, a averti Willie Walsh, directeur général de l'IATA, en raison de retards de livraisons de nouveaux avions et d'un manque de disponibilité des pièces détachées. "Je ne vois pas d'amélioration réelle ou significative avant 2025 au plus tôt, et cela pourrait même aller au-delà", a déclaré Willie Walsh, interrogé par Reuters en marge d'une conférence à Dublin mercredi. Les compagnies aériennes, qui espèrent mettre derrière elles des années de restrictions sanitaires, s'attendent à ce que la demande de voyages remonte ou dépasse les niveaux de 2019 cette année, mais le manque d'avions pourrait freiner la croissance. Les constructeurs aéronautiques Boeing Co et Airbus subissent la pression de goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui entraîne des retards de livraison. Les patrons des compagnies aériennes font aussi part d'un manque de pièces détachées, en particulier pour les moteurs, rapporte Willie Walsh. "Cela signifie que la capacité sera légèrement inférieure aux prévisions de l'industrie", explique-t-il. La semaine dernière, Boeing a annoncé un nouvel arrêt des livraisons de 737 lié à ses fournisseurs, tandis que des sources industrielles ont déclaré qu'Airbus avait commencé à notifier aux compagnies aériennes des retards de livraison en 2024 pour sa famille d'avions la plus vendue, l'A320neo. Ryanair, la plus grande compagnie aérienne d'Europe, a averti mercredi qu'elle réduirait son programme de juillet parce qu'elle s'attend à ce qu'une dizaine de Boeing 737 MAX soient retardés en raison de problèmes de fabrication. Ces difficultés ne devraient pas provoquer de chaos dans les aéroports comparable à ce qui a été observé l'an dernier lors de la reprise de la demande après la crise du COVID-19, a assuré le DG de l'IATA. (Reportage Conor Humphries, version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)