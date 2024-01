La capacité à protéger les marges au coeur de la saison des résultats en Europe

par Samuel Indyk LONDRES, 22 janvier (Reuters) - Alors que la saison des résultats trimestriels débute en Europe, les investisseurs pourraient récompenser les groupes ayant été capables de protéger leurs marges alors que les attentes en termes de bénéfices sont basses. Au quatrième trimestre 2023, le nombre de sociétés dont les estimations de bénéfices ont été revues à la baisse plutôt qu'à la hausse n'a jamais été aussi élevé au cours des trois dernières années, selon une analyse de Bank of America. Les facteurs inflationnistes - pandémie, rupture des chaînes logistiques mondiales, guerre en Ukraine et rebond du prix des matières premières- s'estompent, alors qu'ils avaient contribué à porter les marges des entreprises à des niveaux élevés. Dans ce contexte, l'enjeu de la saison des résultats sera de déterminer quelles entreprises auront préserver leurs marges sur fond de ralentissement économique mondial. Les marges bénéficiaires nettes de l'indice STOXX 600 ont culminé à 16,1% au premier trimestre 2023, mais devraient avoir reflué à 10,1% au quatrième trimestre, selon des données LSEG. Toutefois, certains secteurs pourraient tirer leur épingle du jeu. Les secteurs de la consommation cyclique et discrétionnaire, des services financiers et de l'industrie devraient voir leur marge bénéficiaire nette augmenter au quatrième trimestre par rapport à la période précédente, selon les données. L'incertitude est renforcée par les perturbations du commerce mondial en mer Rouge, qui ont fait doubler les taux de fret, retardé les livraisons et contraint certaines entreprises automobiles à interrompre leur production. Cette situation a ravivé les craintes d'une nouvelle poussée inflationniste. "Nous verrons quelles entreprises sont capables de maintenir leurs prix sans subir une baisse considérable des volumes à un moment où l'environnement économique ralentit", résume Julien Lafargue, stratégiste en chef de Barclays Private Bank. "Il sera plus difficile pour les entreprises de générer de bonnes surprises, pas parce que les attentes sont très élevées, mais parce qu'il est beaucoup plus difficile d'impressionner" les investisseurs, poursuit le stratège. Les bénéfices du quatrième trimestre devraient diminuer de 7,1% sur un an, tandis que le chiffre d'affaires devrait reculer de 4,8%, selon des données LSEG. Il s'agirait du troisième trimestre consécutif de baisse des bénéfices. Parmi les principales publications attendues cette semaine figurent ASML et STMicro, le groupe technologique allemand SAP et le géant français du luxe LVMH. Des bénéfices solides seront nécessaires pour alimenter un nouveau rallye boursier, selon les analystes qui soulignent que le Stoxx 600 a bondi de plus de 10% l'année dernière, tandis que les perspectives demeurent prudentes. "Il faudra que les bénéfices soient au rendez-vous pour prolonger le rallye déclenché l'année dernière", observe Richard Saldanha, gestionnaire de fonds d'actions mondiales chez Aviva Investors. (Reportage Samuel Indyk ; version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)