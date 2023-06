La Bundesbank voit une baisse de 0,3% du PIB allemand en 2023

La Bundesbank voit une baisse de 0,3% du PIB allemand en 2023













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La contraction attendue de l'économie allemande en 2023 devrait être moins importante que prévu précédemment et l'inflation devrait se maintenir au-dessus de 2% jusqu'en 2025, estime la Bundesbank dans ses prévisions économiques semestrielles publiées vendredi. La banque centrale allemande prévoit désormais une baisse du produit intérieur brut (PIB) de 0,3% en 2023, contre une prévision de -0,5% en décembre. En dépit ce léger mieux, la contraction attendue est plus importante que celle anticipée par la Commission européenne à 0,2%. Le PIB devrait ensuite croître de 1,2% en 2024 et de 1,3% en 2025, deux chiffres inférieurs aux prévisions précédentes, a déclaré l'institution. "L'économie allemande ne devrait se remettre que difficilement des crises des trois dernières années", a indiqué la Bundesbank. "En particulier, elle doit encore faire face aux conséquences d'une inflation élevée, même si celle-ci est en train de s'atténuer". L'inflation, dont l'objectif de la BCE est de 2%, devrait atteindre 6% cette année, contre 6,8% estimé par Bruxelles. La Bundesbank voit la hausse des prix ralentir à 3,1% l'année prochaine puis à 2,7% en 2025. "Une action décisive en matière de politique monétaire est essentielle pour contrer les risques économiques et sociétaux d'une inflation plus persistante", a déclaré dans un communiqué Joachim Nagel, le président de Banque fédérale d'Allemagne. L'institution préconise depuis longtemps une politique monétaire plus stricte, alors même que son important secteur industriel souffre du net ralentissement de l'activité. Ces nouvelles prévisions interviennent au lendemain de la huitième hausse de taux d'affilée de la Banque centrale européenne, qui entend poursuivre son resserrement monétaire. (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)