La Bulgarie organisera des élections législatives le 14 novembre

SOFIA (Reuters) - La Bulgarie organisera sa troisième élection parlementaire cette année le 14 novembre, a annoncé samedi le président Rumen Radev, après l'approbation par le Parlement de modifications au budget de l'Etat 2021.

Le pays des Balkans organisera également le premier tour de l'élection présidentielle à la même date.

Candidat à sa réélection, Rumen Radev a déclaré que le fait d'organiser conjointement les deux scrutins permettrait de gagner du temps et d'économiser l'argent des contribuables de l'État le plus pauvre de l'Union européenne.

"Il est évident que les deux campagnes se dérouleront en même temps et fusionneront. Je compte sur le soutien de tous les Bulgares respectables sur les grandes questions - la lutte contre la pauvreté et l'injustice", a-t-il déclaré à des journalistes.

L'élection parlementaire de novembre sera la troisième cette année alors que les deux précédents scrutins d'avril et de juillet n'ont pas permis de former un gouvernement dans un contexte de résurgence du coronavirus et de hausse des prix de l'énergie.

Le parti anti-establishment There Is a Such a People (ITN), dirigé par le célèbre animateur de talk-show et chanteur Slavi Trifonov, a remporté de justesse le scrutin du 11 juillet sur la base d'un programme de lutte contre la corruption, mais n'a pas réussi à obtenir le soutien d'autres partis modestes pour former un gouvernement. Deux autres tentatives menées par d'autres formations ont également échoué.

L'incertitude politique entrave la capacité de la Bulgarie à puiser dans les fonds de relance de l'Union européenne et ses projets d'adopter l'euro en 2024.

(Tsvetelia Tsolova, version française Benjamin Mallet)