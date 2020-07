La Bulgarie et la Croatie obtiennent le feu vert pour leur 1ère étape vers l'euro

FRANCFORT (Reuters) - Les responsables de la zone euro ont donné leur feu vert à l'entrée de la Bulgarie et la Croatie dans le mécanisme de taux de change européen, dit MCE II, une étape préliminaire pour l'adoption par les deux pays de l'euro, a annoncé vendredi la Banque centrale européenne (BCE) dans un communiqué.

Les deux pays d'Europe de l'Est vont aussi rejoindre l'union bancaire européenne, ce qui placera leurs banques sous la supervision de la BCE à partir du 1er octobre.

La Bulgarie et la Croatie participeront au MCE II pendant environ deux ans avant d'entamer les préparatifs pratiques, qui durent environ un an, pour rejoindre la zone euro. Ainsi, les deux pays ne devraient adhérer à l'euro qu'en 2023, au plus tôt.

Le taux pivot du lev bulgare a été fixé à 1,95583 contre l'euro, tandis que celui de la kuna croate a été fixé à 7,53450, a signalé la BCE.

L'entrée de la Bulgarie et de la Croatie dans le MCE II ouvre la voie au premier élargissement de la zone euro depuis 2015, date à laquelle la Lituanie a rejoint le bloc monétaire et est devenue le 19ème pays à adopter la devise unique.

