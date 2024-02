La branche italienne d'Edenred visée par une enquête pour fraude présumée

(Actualisé avec parquet de Rome, analyste, cours de Bourse) 21 février - Edenred a annoncé mercredi que sa branche italienne faisait l'objet d'une enquête pour fraude présumée visant également certains de ses dirigeants et administrateurs, en lien avec un appel d'offre public datant de 2019. Le spécialiste des solutions de paiement a dit dans un communiqué ne pas pouvoir commenter l'enquête judiciaire en cours mais être "confiant quant à l'issue de la procédure". Le parquet de Rome a annoncé plus tôt dans la journée, sans mentionner le nom d'Edenred conformément à la loi, qu'une enquête a été ouverte, notamment pour "fraude au détriment de l'Etat", sur "la participation à un appel d'offres pour l'attribution de titres-restaurant à l'administration publique". A lire aussi... À la Bourse de Paris, le titre Edenred cédait 10,75% à 50,30 euros à 13h35 GMT. Michael Field, analyste chez Morningstar, juge cependant "exagérée" cette réaction du cours de Bourse car "l'Italie représente une part relativement faible de l'ensemble des activités de la société et n'est en aucun cas un marché clé". Ce mouvement sur les marchés serait lié à la perspective d'une "amende très importante" ou de "problèmes systémiques liés aux appels d'offres dans l'ensemble des activités de Edenred", a-t-il déclaré à Reuters. Selon le parquet de Rome, quatre lots de titres-restaurant seraient concernés par l'enquête, d'une valeur totale de 580 millions d'euros au profit de l'entreprise. Par ailleurs, la Garde des finances ("Guardia di Finanza"), a saisi sur ordre de la justice 20 millions d'euros d'actifs de manière préventive, peut-on lire dans le communiqué du parquet. (Rédigé par Nathan Vifflin, avec Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)