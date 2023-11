La branche armée du Hamas dit que plus de 60 otages sont portés disparus

La branche armée du Hamas dit que plus de 60 otages sont portés disparus













LE CAIRE, 4 novembre (Reuters) - La branche armée du Hamas a déclaré samedi que plus de 60 otages étaient portés disparus après les frappes aériennes israéliennes menées à Gaza. Abou Oubaïda, le porte-parole des Brigades Ezzedine al Qassam, a également indiqué, dans un message diffusé sur Telegram, que les corps de 23 otages israéliens étaient coincés sous les décombres. "Il semble que nous ne pourrons jamais les atteindre en raison de l'agression brutale de l'occupant contre Gaza", a-t-il déclaré. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations. (Reportage Ahmed Tolba, rédigé par Hatem Maher; version française Camille Raynaud)