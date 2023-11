La branche armée du Hamas appelle à "l'escalade" dans le conflit avec Israël

(Reuters) - Le porte-parole des brigades Al Qassam, la branche militaire du Hamas, a appelé jeudi à une escalade dans le conflit avec Israël via "tous les fronts de la résistance", en référence aux milices de la région soutenant le groupe palestinien. "Nous appelons à une escalade dans la confrontation face à l'occupation à travers la Cisjordanie et sur tous les fronts de la résistance", a déclaré Abou Obeïda dans un discours vidéo diffusé par la chaîne de télévision Al Jazeera. Ces propos interviennent alors que doit débuter vendredi une trêve temporaire de plusieurs jours convenue entre Israël et le Hamas dans le cadre d'un accord, sous la médiation du Qatar, prévoyant aussi la libération de 50 otages israéliens détenus depuis l'attaque du 7 octobre et de 150 prisonniers palestiniens. (Reportage Nayera Abdallah à Dubaï; version française Jean Terzian)