La BPC baisse ses taux mais ne rassure pas...

La BPC baisse ses taux mais ne rassure pas...













Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi à l'ouverture, dans le sillage d'une séance mitigée en Asie malgré l'annonce d'une baisse des taux d'une ampleur inédite en Chine. Les marchés d'actions manquent par ailleurs de catalyseurs en raison de l'absence de Wall Street la veille et d'un agenda allégé en termes d'indicateurs économiques. Les contrats à terme préfigurent un repli de 0,06% pour le CAC 40, de 0,28% pour le Dax à Francfort, de 0,14% pour le FTSE à Londres et de 0,22% pour le Stoxx 600. A lire aussi... Les indices européens ne disposent pas du soutien de l'Asie, où les Bourses chinoises ont peiné malgré l'annonce d'une baisse plus forte que prévu par la Banque populaire de Chine (BPC) de son taux préférentiel de prêt à cinq ans. Ce taux LPR a été réduit de 25 points de base, à 3,95% contre 4,20% auparavant, soit la plus forte baisse depuis qu'il a été mis en place en 2019. "Ce changement constitue une surprise car la BPC n'a pas abaissé son taux de facilités de prêts à moyen terme (MLF) ce mois-ci", relèvent dans une note les analystes de Société générale Cross Asset Research, qui estiment que cela montre une approche ciblée destinée à soutenir spécifiquement le secteur immobilier. "Les taux d'intérêt chinois vont continuer à baisser mais la BPC ne nous facilitera pas la tâche pour appréhender les progrès globaux par des mesures ciblées et le rythme pourrait ne pas être aussi rapide que nécessaire", ajoutent-ils. LES VALEURS A SUIVRE : Le marché a pris connaissance de nouvelles publications de résultats d'entreprises avec Air Liquide et Barclays. Le secteur de la distribution sera aussi en ligne de mire avec les comptes attendus de Walmart et Carrefour (après-Bourse). A WALL STREET Les futures sur les indices new-yorkais signalent pour l'heure un repli de l'ordre de 0,2% mardi après le week-end prolongé pour cause de jour férié. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,28%, l'absence de catalyseurs ayant favorisé des prises de bénéfices après le récent plus haut historique. En Chine, les Bourses ont effacé leurs pertes initiales en fin de séance, alors que la décision de la BPC peine à restaurer la confiance des investisseurs dans les perspectives du marché immobilier et de l'économie dans son ensemble. Le CSI 300 des grandes capitalisations a gagné 0,21% après avoir perdu jusqu'à 0,7% tandis que l'indice composite de la Bourse de Shanghai a progressé de 0,42%. Le compartiment immobilier chinois (+0,57%) a profité des annonces de la BPC. CHANGES La décision de la BPC n'a eu qu'un impact limité sur le yuan qui s'est replié à un plus bas depuis le 20 novembre dernier avant d'effacer ses pertes. De son côté, le yen japonais recule face au dollar et reste proche d'un plus bas de trois mois, pénalisé par les perspectives divergentes de politique monétaire aux Etats-Unis, où les taux pourraient rester élevés plus longtemps que prévu, et au Japon, où le marché doute d'une sortie prochaine de la politique ultra-accommodante. Le yen recule de 0,13% à 150,3 yens pour un dollar. De son côté, l'euro évolue peu, à 1,077 dollar. TAUX Sur le marché obligataire, les variations sont aussi limitées. Le rendement des Treasuries à dix ans est pratiquement stable, à 4,293%. Son équivalent allemand, référence pour la zone euro, perd un point de base, à 2,4%. PÉTROLE Les cours du brut varient peu et restent sur des plus hauts de trois semaines, toujours soutenus par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la reprise de la demande chinoise. Le baril de Brent de la mer du Nord est presque inchangé à 83,48 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,3% à 79,43 dollars. (Rédigé par Blandine Hénault)