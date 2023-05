La Bourse turque baisse après un 1er tour serré à la présidentielle

La Bourse turque baisse après un 1er tour serré à la présidentielle













PARIS, 15 mai (Reuters) - L'indice BIST 100 de la Bourse d'Istanbul recule de 3,9% lundi dans les premier échanges, alors qu'un second tour à l'élection présidentielle semble de plus en plus probable entre le président sortant Recep Tayyip Erdogan et le principal candidat de l'opposition, Kemal Kiliçdaroglu. Un "coupe-circuit" avait été déclenché à 06h55 GMT immédiatement après le début des transactions d'avant-Bourse alors que le principal indice boursier était indiqué en baisse de 6,38%. Après dépouillement de près de 97% des bulletins, Recep Tayyip Erdogan était crédité de 49,39% de voix, contre 44,92% pour Kemal Kiliçdaroglu, selon les résultats préliminaires rapportés par l'agence de presse officielle Anatolie. (Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)