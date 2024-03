La bourse de Tokyo finit sans changement

6 mars (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini quasiment stable mercredi, les investisseurs prenant leurs bénéfices après les records atteints par l'indice Nikkei. Ce dernier a perdu 0,02% à 40.090,78 points. Le Topix , plus large, a pris 0,39% à 2.730,67 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : A lire aussi... Ensembles des indices Nikkei Ensemble des valeurs du Nikkei-225 Indice Indice Indice TOPIX Top 30 par volume Volume total Top 20 hausses en % Top 20 baisses en % Futures Nikkei 225 Futures Topix Nouvelles des OPV japonaises Enquête allocations d'actifs au Japon Agenda Japon (Rédaction de Gdansk)