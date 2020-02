La Bourse de Tokyo perd plus de 1%, le coronavirus pèse

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini lundi en baisse de plus de 1%, les craintes entourant l'épidémie de coronavirus coupant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.L'indice Nikkei a perdu 1,01% à 22.971,94 points et le Topix, plus large, a cédé 0,70% à 1.672,66 points.

(Service Marchés)