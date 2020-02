La Bourse de Tokyo perd du terrain malgré un bond de SoftBank

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a reculé un peu vendredi après avoir vécu la veille sa meilleure séance depuis plus d'un an, le bilan de l'épidémie de coronavirus qui ne cesse de grimper réduisant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.L'indice Nikkei a perdu 0,19% à 23.827,98 points et le Topix, plus large, a cédé 0,28% à 1.732,14 points.

Les indices ont cédé du terrain malgré le bond de plus de 6% d'un géant de la cote, SoftBank, après des informations faisant état d'une participation significative prise dans le conglomérat par le fonds activiste américain Elliott Management.

(Service Marchés)