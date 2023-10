La bourse de Tokyo finit stable

18 octobre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini quasiment inchangée mercredi alors que la solidité des ventes au détail aux Etats-Unis fait craindre une fermeté accrue de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt, sur fond de tensions au Proche-Orient avec le conflit entre Israël et le Hamas. L'indice Nikkei a gagné 0,01% à 32.042,25 points et le Topix, plus large, a pris 0,18% à 2.296,15 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)