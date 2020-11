La bourse de Tokyo finit encore en hausse de 0,26%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,26% mardi, dans le sillage de l'envolée des Bourses européennes et de Wall Street lundi après l'annonce de Pfizer sur son candidat-vaccin contre le coronavirus.L'indice Nikkei a gagné 0,26% à 24.905,59 points et le Topix, plus large, a pris 1,14% à 1.701,14 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

