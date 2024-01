La bourse de Tokyo finit en ordre dispersé pour sa première séance de l'année

4 janvier (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en ordre dispersé jeudi pour sa première séance de l'année, les secteurs aérien, de la construction et de l'énergie ayant réagi à la collision aérienne de mardi et aux tremblements de terre qui ont frappé l'ouest du Japon en début de semaine. L'indice Nikkei a perdu 0,53% à 33.288,29 points. Le Topix, plus large, a pris 0,52% à 2.378,79 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)