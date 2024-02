La bourse de Tokyo finit en ordre dispersé après un plus haut de 34 ans pour le Nikkei

9 février (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en ordre dispersé vendredi malgré le plus haut de 34 ans touché par un Nikkei soutenu par l'envolée de Softbank qui a annoncé avoir renoué avec les bénéfices. Le Topix a quant à lui terminé en en légère baisse, plombé par le recul de Toyota Motor. Nissan s'est quant à lui effondré, finissant en baisse de près de 11,7% après avoir réduit ses prévisions de volumes de ventes annuelles pour l'exercice fiscal en cours. L'indice Nikkei a gagné 0,09% à 36.897,42 points et le Topix, plus large, a cédé 0,16% à 2.558,52 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)