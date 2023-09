La bourse de Tokyo finit en nette baisse de 1,37%

21 septembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, plombée par les valeurs technologiques dans le sillage de leurs homologues américains après que la Réserve fédérale (Fed) a ouvert la voie à un nouveau relèvement des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année. L'indice Nikkei a perdu 1,37% à 32.571,03 points et le Topix, plus large, a cédé 0,89% à 2.384,70 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)