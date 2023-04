La bourse de Tokyo finit en légère hausse

7 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse vendredi, soutenue par la baisse du yen et dans le sillage de Wall Street. Cependant, des données sur l'emploi américain étant attendues plus tard dans la journée et la plupart des grands marchés étant fermés pour le Vendredi saint, les investisseurs ont été peu enclins à poursuivre la hausse du marché. L'indice Nikkei a gagné 0,17% à 27.518,31 points et le Topix, plus large, a pris 0,21% à 1.965,44 points. Au cours de cette première semaine de la nouvelle année fiscale japonaise, la Bourse de Tokyo a perdu au total 1,9%. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)