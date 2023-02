La bourse de Tokyo finit en légère hausse

28 février (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse mardi, dans le sillage de Wall Street et portée par les valeurs technologiques, tandis que les investisseurs ont été soulagés par les commentaires du nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BOJ) devant les deux chambres du Parlement. L'indice Nikkei a gagné 0,08% à 27.445,56 points et le Topix, plus large, a pris 0,02% à 1.993,12 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)