La bourse de Tokyo finit en hausse de 1,84%

21 juin (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi après être tombée la veille à un plus bas de trois mois, portée par les achats à bon compte sur les valeurs cycliques et technologiques et par la progression des bourses européennes.

L'indice Nikkei a gagné 1,84% à 26.246,31 points et le Topix, plus large, a pris 2,05% à 1.856,20 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)