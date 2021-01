La bourse de Tokyo finit en hausse de 1,6%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en forte hausse jeudi, soutenue par la progression des valeurs financières qui ont profité de l'envolée des rendements des obligations américaines avec les espoirs de mise en oeuvre d'une plus forte relance budgétaire aux Etats-Unis après la victoire des démocrates lors d'élections sénatoriales en Géorgie.

L'indice Nikkei, qui a enregistré pendant la séance un plus haut depuis 30 ans, a gagné 1,6% à 27.490,13 points et le Topix, plus large, a pris 1,68% à 1.826,06 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)