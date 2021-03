Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a terminé en hausse vendredi, dans la foulée de Wall Street et d'achats à bon compte qui ont profité notamment aux valeurs technologiques.L'indice Nikkei a gagné 1,56% à 29.176,70 points et le Topix, plus large, a pris 1,46% à 1.984,16 points.