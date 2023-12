La bourse de Tokyo finit en hausse de 1,37%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi, la prudence liée à la politique de la Banque du Japon (BOJ) s'étant estompée après que la banque centrale n'a donné aucune indication sur une date de sortie de sa politique de taux négatifs. L'indice Nikkei a gagné 1,37% à 33.675,94 points. Tandis que le Topix, plus large, a pris 0,67% à 2.349,38 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei Ensemble des valeurs du Nikkei-225 Indice Indice Indice TOPIX Top 30 par volume Volume total Top 20 hausses en % Top 20 baisses en % Futures Nikkei 225 Futures Topix Nouvelles des OPV japonaises Enquête allocations d'actifs au Japon Agenda Japon (Rédaction de Gdansk)