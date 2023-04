La bourse de Tokyo finit en hausse de 1,05%

11 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi, après les commentaires du nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, qui souhaite maintenir la politique monétaire accommodante et ceux de Warren Buffett, qui a déclaré envisager d'investir davantage dans les actions japonaises. L'indice Nikkei a gagné 1,05% à 27.923,37 points et le Topix, plus large, a pris 0,78% à 1.991,85 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)