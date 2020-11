La bourse de Tokyo finit en hausse de 0,91%, à son plus haut niveau depuis 1991

(Reuters) - Dans la foulée du rally boursier mondial, la Bourse de Tokyo a terminé en forte hausse vendredi, pour clôturer à son plus haut niveau depuis novembre 1991.L'indice Nikkei a gagné 0,91% à 24.325,23 points et le Topix, plus large, a pris 0,56% à 1.659,15 points.

