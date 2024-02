La bourse de Tokyo finit en hausse de 0,86%

La bourse de Tokyo finit en hausse de 0,86%













16 février (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, dans le sillage de Wall Street et soutenue par les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon, le Nikkei ayant atteint en début de séance son plus haut niveau en 34 ans. L'indice Nikkei a gagné 0,86% à 38.487,24 points et le Topix, plus large, a pris 1,30% à 2.625,52 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)