La bourse de Tokyo finit en hausse de 0,77%, au plus haut depuis 33 ans !

19 mai (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, sa septième séance consécutive dans le vert, la place japonaise profitant d'une série de facteurs positifs allant de résultats d'entreprises solides à l'optimisme sur un accord concernant le plafond de la dette américaine. L'indice Nikkei a gagné 0,77% à 30.808,35 points après avoir grimpé jusqu'à 30.924,57 points juste après l'ouverture, un plus haut depuis août 1990. Le Topix, plus large, a pris 0,19% à 2.161,93 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)