La bourse de Tokyo finit en hausse de 0,52%

La bourse de Tokyo finit en hausse de 0,52%













3 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, soutenue par les gains des valeurs liées à l'énergie, les prix du pétrole ayant bondi après la réduction surprise de la production par les pays producteurs de pétrole réunis au sein de l'Opep+. L'indice Nikkei a gagné 0,52% à 28.188,15 points et le Topix, plus large, a pris 0,71% à 2.017,72 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)