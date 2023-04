La bourse de Tokyo finit en hausse de 0,51%

18 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a progressé mardi pour une huitième journée consécutive, s'approchant de son plus haut niveau annuel, portée par les gains du secteur bancaires à la faveur de données américaines positives et par la faiblesse du yen, favorable aux valeurs exportatrices. L'indice Nikkei a gagné 0,51% à 28.658,83 points et le Topix, plus large, a pris 0,69% à 2.040,91 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)