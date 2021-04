La bourse de Tokyo finit en hausse de 0,36%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, soutenue par la hausse des valeurs liées au tourisme et par le bond de la compagnie aérienne ANA (+5,78%) qui a indiqué que sa perte opérationnelle annuelle serait moins forte qu'initialement anticipé.L'indice Nikkei a gagné 0,36% à 29.126,23 points et le Topix, plus large, a pris 0,17% à 1.918,15 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).