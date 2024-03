La bourse de Tokyo finit en hausse de 0,23%

La bourse de Tokyo finit en hausse de 0,23%













8 mars (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, soutenue par les valeurs technologiques dans le sillage de Wall Street la veille. Les valeurs bancaires ont aussi progressé avec l'espoir d'un abandon dès ce mois-ci par la banque centrale du Japon de sa politique de taux d'intérêt négatifs. L'indice Nikkei a gagné 0,23% à 39.688,94 points et le Topix, plus large, a pris 0,28% à 2.726,23 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk) )