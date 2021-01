La Bourse de Tokyo finit en hausse de 0,09%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse mardi pour atteindre un pic de plus de 30 ans, les fabricants de médicaments ayant mené la marche après la publication d'un rapport sur un nouveau traitement efficace contre le COVID-19.L'indice Nikkei a gagné 0,09% à 28.164,34 points et le Topix, plus large, a pris 0,16% à 1.857,83 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)