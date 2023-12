La bourse de Tokyo finit en baisse de 1,68%

8 décembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi, les valeurs exportatrices ayant reculé dans un contexte de renforcement du yen face au dollar en raison des paris croissants des investisseurs sur un resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ). L'indice Nikkei a perdu 1,68% à 32.307,86 points et le Topix, plus large, a cédé 1,53% à 2.323,79 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)